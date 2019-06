Audio: 1969: Stonewall-Aufstand

WDR 4 Meilensteine und Legenden. . 02:15 Min. . WDR 4.

Am 28. Juni 1969 gab es in einer New Yorker Kneipe einen Aufstand, der seither jedes Jahr mit vielen Demonstrationen und Umzügen gefeiert wird, der Christopher-Street-Day. Der größte Umzug findet in Köln am 7. Juli 2019 statt. Zu Ehren der Männer und Frauen, die vor 50 Jahren aufgestanden sind gegen Diskriminierung und Kriminalisierung. | audio