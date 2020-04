1970: Die Beatles trennen sich

Die Beatles haben den 60ern ihren Stempel aufgedrückt und ihre Musik wirkt bis heute nach. Sie waren einzigartig – auch wegen ihrer Trennung, die so endgültig und radikal war, dass die vier hinterher nicht mehr ein einziges Mal zusammen in einem Raum waren. Am 10. April 1970 gab Paul McCartney das offizielle Ende der Fab Four bekannt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Gruppe schon längst aufgelöst.

