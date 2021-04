1991: Das Flügelauto von Köln

Der Künstler HA Schult hat 1989 eine spektakuläre Kunstaktion gemacht: Fetisch Auto. Überall in Köln tauchten bemalte Kleinwagen auf, mal im Rhein, mal als Wolke schwebend zwischen den Domtürmen, mal in Eis gefroren. Damit wollte er zeigen, dass ein Auto ein Stück Freiheit, aber gleichzeitig auch eine Fessel ist. Eines von diesen Autos, ein goldenes, blieb übrig und wurde am 25. April 1991 auf das Dach des Stadtmuseums gesetzt. Das sorgte für einen riesigen Streit.

