1965: Bob Dylan verrät die Folkszene in Newport

25.07.2021. WDR 4. Von Joachim Deicke.

Am 25. Juli 1965 spielte Bob Dylan zum dritten mal beim Newport Folk Festival in der Nähe von New York. Dylan kam mit einer Band auf die Bühne und seine gewohnte Folksänger-Klampfe wurde gegen eine windschnittige E-Gitarre ausgetauscht.

