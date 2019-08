11. August 1899: Einweihung des Dortmund-Ems-Kanals

Der Dortmund-Ems-Kanal ist heute nur eine von vielen Wasserstraßen für die deutschen Binnenschiffer. Doch vor 120 Jahren war er der erste der erste der großen Binnenschifffahrtskanäle und galt als Meisterleistung der Ingenieurskunst. Fertig gestellt in nur sieben Jahren: Rund 265 Kilometer lang, mit 20 Schleusen und mehr als 200 Brücken. Zu seiner Einweihung am 11. August 1899 strömten die Menschen von überall her nach Dortmund. Alle wollten den neuen Kanal sehen, das beeindruckende Schiffshebewerk Henrichenburg – und den Kaiser. Autorin: Martina Meißner.

