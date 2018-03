Audio: 1908: Der Scheibenwischer wird 110

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 24.03.2018 | Länge: 02:35 Min.

Was heute Standard bei jedem Auto ist, fehlte zu Zeiten Prinz Heinrichs von Preußen noch: eine Wischeinrichtung, die Dreck und Regentropfen von der Windschutzscheibe entfernt. Genau so etwas entwickelte der findige Prinz – am 24. März 1908 erhielt er das Reichspatent auf sein "Abstreichlineal". Autor: Ulrike Modrow. | audio