1989: 30 Jahre Westfernsehen

WDR 4 Meilensteine und Legenden. . 02:12 Min. . Verfügbar bis 10.12.2020. WDR 4.

Auch in der DDR gab es eine Art Hörzu, eine Fernsehzeitung. Und in der wurde am 11.12.1989, vor 30 Jahren, zum ersten Mal das Programm des Westfernsehens abgedruckt. Einen Monat nach dem Mauerfall fiel also auch auf diesem Gebiet eine Bastion. Offiziell hat es niemand in der DDR wahr haben wollen, aber auch ohne Programminfos wurde fleißig in der DDR Westfernsehen geguckt. Zum großen Leidwesen der DDR Führung, und nicht ohne Folgen. Autor: Claudia Belemann.

Audio Download .