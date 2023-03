2023: 50 Jahre "The Dark Side of the Moon"

WDR 4 Meilensteine und Legenden. . 02:33 Min. . Verfügbar bis 23.03.2024. WDR 4. Von Tom Petersen.

Pink Floyds The Dark Side of the Moon hat auch nach 50 Jahren nichts von seiner Faszination eingebüßt: Es erschien am 24. März 1973 und wurde, zu Recht, eines der erfolgreichsten Alben der Popgeschichte.

