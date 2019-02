Audio: Mein Tag X mit den "Grubenhelden" - Jetzt geht es los

WDR 4 Lebenstraum | 06.02.2019 | Länge: 01:17 Min.

Es ist eine Woche, die Matthias Bohm aus Gladbeck wohl nie vergessen wird. Denn er macht sich mit seiner kleinen Modefirma "Grubenhelden" auf den Weg nach New York zur größten Modemesse der Welt. Um dort seine Hemden, Jacken und T-Shirts zu präsentieren, in die er original benutze Bergbauklamotten einarbeitet. Am 6. Februar um 13 Uhr ging sein Flieger. Autor: Ludger Vortmann. | audio