Obdachlosen Tiertafel in Wuppertal

Ohne Spenden und Hilfe müssten arme Menschen oft ihr Tier abgeben. Dabei sind gerade für diese Menschen – ohne Arbeit und oft auch ohne Halt im Leben – ihre Tiere meist die letzte Stütze. Das einzige, was oft fehlt, ist ausreichend Geld für Tiernahrung. Wöchentlich stehen in Wuppertal die ehrenamtlichen Helfer der "Tierschutz Obdachlosen Hilfe im Tal" auf einem großen Platz und verteilen Tierfutter an Obdachlose und Bedürftige.

