Audio: Diakonie sucht Pflegeeltern – auch Regenbogenfamilien

WDR 4 Gut zu wissen | 14.04.2018 | Länge: 02:10 Min.

Bei Pflegeeltern, da denken bestimmt viele noch ganz klassisch an Mutter, Vater, Kind im Reihenhaus, vielleicht noch mit Hund. Aber dem ist nicht mehr so! Die Diakonie in Düsseldorf will jetzt mit den alten Klischees gründlich aufräumen. Sie wirbt jetzt mit einer großen Plakatkampagne erstmals auch gezielt um homosexuelle Paare und Alleinerziehende als Pflegeeltern. Autor: Meriem Benslim. | audio