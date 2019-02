Audio: "Schicht im Schacht" im Haus der Geschichte

WDR 4 Gut zu wissen | 09.02.2019 | Länge: 02:05 Min.

Das Bonner Haus der Geschichte hat in Zusamenarbeit mit dem WDR das Projekt "Bergwerk 360 Grad" gestartet. Noch bis zum 10.02. können Besucher Kumpel sein und mit Hilfe einer Videobrille in einen Tausend Meter tiefen Schacht einfahren. Außerdem sind "in echt" weitere Ausstellungsstücke aus den nun geschlossenen Bergwerken "im Pott" zu sehen. Autor: Henning Hübert. | audio