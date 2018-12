Sternenhimmel an Weihnachten: Komet Wirtanen

WDR 4 Gut zu wissen | 15.12.2018 | 02:18 Min.

Wem der Blick auf die Deko-Artikel an Weihnachten nicht genügt, der sollte einfach mal in diesen Weihnachtstagen den Blick etwas anheben und in den Nachthimmel schauen. Dort fliegt nämlich der Komet Wirtanen ziemlich nahe an der Erde vorbei. Autor: Stephan Kern.

