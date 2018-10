Audio: Heiße Flitzer im Museum: "PS: Ich liebe dich"

WDR 4 Gut zu wissen | 04.10.2018 | Länge: 01:41 Min.

Zum ersten Mal in Europa werden im Museum Kunstpalast in Düsseldorf alte Sportwagen in einer eigenen Ausstellung gezeigt. Unter dem Titel "PS: Ich liebe dich" können Sie sich bis zum 10. Februar 2019 diese Young- und Oldtimer ansehen. Autor: Meriem Benslim. | audio