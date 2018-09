Powernapping: Schlafen am Arbeitsplatz

WDR 4 Gut zu wissen | 09.09.2018 | 02:15 Min.

Hierzulande ist der Mittagsschlaf im Büro verpönt. Wir kommen, um zu arbeiten. Nicht, um zu schlafen. In amerikanischen Unternehmen findet derzeit ein Umdenken statt: Das Dösen am Arbeitsplatz ist in immer mehr US-Unternehmen erlaubt, ja sogar erwünscht. Autor: Marcus Schuler.

