Audio: Wedding in Windsor: Die Vorbereitungen am Hochzeitsort

WDR 4 Gut zu wissen | 19.05.2018 | Länge: 02:12 Min.

Gäste und Reporter aus aller Welt werden am Samstag, 19. Mai 2018, den 32.000-Einwohner-Ort bevölkern. In den Pubs, Kaffeehäusern und Souvenirshops freut man sich, denn: wenn die Glocken läuten, dann klingelt auch die Kasse in Windsor. Autor: Thomas Spickhofen. | audio