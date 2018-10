Audio: NRW-Sommerferien im Herbst

WDR 4 Gut zu wissen | 19.10.2018 | Länge: 01:35 Min.

Diesmal freuen sich die Zuhausegebliebenen, denn die erste Herbstferienwoche bei uns in NRW konnte rein wettertechnisch locker mit Mallorca oder Kreta mithalten. Teilweise war es hier sogar sonniger. Hoteliers oder Gastwirte vor allem in ländlichen Regionen NRWs freuen sich über volle Häuser. Wer zu kurzfristig buchen wollte, ging in dieser Woche sogar oft leer aus. Autor: Benjamin Sartory. | audio