Mühlen in NRW: Bedorfer Mühle

WDR 4 Gut zu wissen. . 02:03 Min. . Verfügbar bis 03.11.2020. WDR 4.

Es gibt in NRW Mühlen, die schon hunderte von Jahre alt sind und Getreide mahlen und moderne Mühlen, die aus Samen und Nüssen Öle produzieren. WDR 4-Reporterin Anita Horn hat sich auf den Weg zu fünf kleinen und großen Mühlen in NRW gemacht, die wir Ihnen vorstellen, wie die Bedorfer Mühle oder auch Broicher Mühle genannt im Rhein-Sieg-Kreis in der Nähe von Meckenheim.

