Audio: Drinnen und Draußen: Gartentipps querbeet

WDR 4 Drinnen und Draußen. . 02:15 Min. . WDR 4.

Was im Juni im Garten ansteht - in den Stauden- und den Gemüsebeeten. Rat-schläge aus dem VHS-Biogarten in Düsseldorf zur natürlichen Pflanzenstärkung und Schädlingsbekämpfung. Autor: Sabine Krüger. | audio