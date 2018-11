Jetzt noch gegen Grippe impfen lassen

WDR 4 Gut zu wissen | 14.11.2018 | 01:58 Min.

Haben Sie sich schon gegen die Grippe impfen lassen? Jetzt wäre noch ein guter Zeitpunkt für all die, die sich impfen lassen wollen. Der Kreis Euskirchen wirbt verstärkt für die Impfung gegen Influenza-Viren, denn letzten Winter sind so viele Menschen an Grippe erkrankt wie noch nie. Autor: Britta Kuck.

