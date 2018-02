Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Hollywood-Glanz bei den Ruhrfestspielen

WDR 4 Gut zu wissen | 27.01.2018 | Länge: 02:08 Min.

Die Oscar-Preisträger John Malkovich ("In the Line of Fire") und Bill Murray ("Lost in Translation") stehen in diesem Jahr beim Festival auf der Bühne. Die 72. Ruhrfestspiele Recklinghausen starten traditionsgemäß am 1. Mai mit einem Kulturvolksfest und bieten dann 6 Wochen Theater, Lesungen und Kleinkunst. Intendant Frank Hoffmann stellt seine 14. und letzte Spielzeit vor, sie fällt mit dem Ende der Steinkohleförderung 2018 zusammen. Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Autor: Regina Völz. | audio