Durchblick Film: "Mama gegen Papa – Wer hier verliert, gewinnt"

WDR 4 Ausgehen. . 01:00 Min. . Verfügbar bis 23.04.2026. WDR 4. Von Robert Bales.

In Scheidungsfilmen gibt es ja oft Gezänk um die Kinder. In der französischen Komödie "Mama gegen Papa" ist es genau umgekehrt: Die Brut will das Nest nicht verlassen. Ein etwas anderer Sorgerechtsstreit jetzt im WDR 4-Medientipp mit Robert Bales.

Foto: TOBIS Film/Splendid Film/dpa

Audio Download .