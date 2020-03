Disney startet Streamingdienst

WDR 4 Gut zu wissen. . 03:08 Min. . Verfügbar bis 26.03.2021. WDR 4.

Alle sitzen zu Hause, das Fernsehprogramm bietet manchmal nicht das, was man gerade schauen möchte. Das ist die Zeit der Streamingdienste wie Amazon prime und Netflix. Seit 23. März ist ein neuer Anbieter auf dem Markt, Disney plus. Stefan Keim macht für uns den Schnell-Check. Was gibt es Neues bei Disney plus? Welche Filme haben sie exklusiv?

