Audio: Kunstturner mit Geschichte: TV Eichen

WDR 4 Gut zu wissen | 08.03.2018 | Länge: 01:57 Min.

Vor 50 Jahren wurde in Deutschland die 1. Kunstturnbundesliga gegründet. Damals mit von der Partie: der kleine TV Eichen aus dem Siegerland. 3000 Einwohner, aber 1000 Mitglieder im Turnverein und sehr erfolgreich! Zum Jubiläum hat sich jetzt die alte Riege von 1968 nochmal in der Turnhalle in Siegen getroffen. Autor: Christian Klein. | audio