Bolzplätze als Weltkulturerbe?

WDR 4 Gut zu wissen | 25.03.2018 | 02:02 Min.

UNESCO Weltkulturerbe – da denkt man vielleicht an die Pyramiden von Gizeh, oder hier im Lande an den Kölner Dom oder die Zeche Zollverein. Ein Bolzplatz, also so ein Affenkäfig in dem Kinder Fußball spielen passt da nicht so rein, oder? Von wegen – das Dortmunder Fußballmuseum hat genau diesen Vorschlag gemacht – Bolzplätze als Weltkulturerbe. Autor: Martin Wilger.

