Bedenkliche Inhaltsstoffe in Sonnencremes

WDR 4 Gut zu wissen. . 02:25 Min. . WDR 4.

Mikroplastik, Palmöl, Nanopartikel und hormonell wirksame Zusatzstoffe, all das findet sich in Sonnenschutzmitteln. Was es damit auf sich hat, erläutert Diplom-Chemikerin Kerstin Etzenbach-Effers von der Verbraucherzentrale NRW. Autor: Cathrin Brackmann.

Audio Download .