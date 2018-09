Audio: Der "Kostnix-Laden" in Bochum

WDR 4 Gut zu wissen | 13.09.2018 | Länge: 02:01 Min.

Einfach in ein Geschäft spazieren, sich was Schönes aussuchen und damit wieder rausgehen - ohne zu bezahlen. Das geht seit gut einem Monat in Bochum, im "Kostnix-Laden" in der Nähe der Innenstadt. Zweimal in der Woche hat er für drei Stunden auf. Autor: Jana Brauer. | audio