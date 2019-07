Simple Minds-Sänger Jim Kerr wird 60

Als Chef der schottischen Band Simple Minds startete Jim Kerr eine Weltkarriere. Mit ausgedehnten Tourneen und Erfolgsalben wie "New Gold Dream" oder "Street Fighting Years" spielten sie sich in die Champions-League des Rock. Politische Aussagen waren stets ein wichtiger Teil von Jim Kerrs Texten. Mit Songs wie "Belfast Child" über den Nordirland-Konflikt oder dem Anti-Apartheidssong "Mandela Day" bezogen er und Simple Minds stets eindeutig Stellung. Am 9. Juli 2019 wird Jim Kerr 60 Jahre alt. Autor: Thomas Steinberg.

