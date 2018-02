Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Glückwunsch, Elke Heidenreich

WDR 4 Glückwunsch | 15.02.2018 | Länge: 02:08 Min.

Elke Heidenreich ist eine der bekanntesten Literaturkritikerinnen Deutschlands. Sie stellt Bücher vor – auch bei uns in WDR 4 –, und schreibt selbst welche. Als Kabarettistin "Else Stratmann" wurde sie ebenso bekannt. Am 15. Februar 2018 wird Elke Heidenreich 75 Jahre alt. Autor: Stefan Keim. | audio