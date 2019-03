Audio: Glückwunsch, Roger Daltrey

WDR 4 Glückwunsch | 01.03.2019 | Länge: 02:14 Min.

Roger Daltrey war und ist DIE Stimme der legendären Rockband The Who, machte aber in den letzten 45 Jahren immer wieder auch als Schauspieler auf sich aufmerksam. So wurde Daltrey für seinen Part als Tommy Walker 1978 gar für einen "Golden Globe" nominiert. Auch für seine Titelrolle als "Macheath" in der John Gay-Oper "The Beggar’s Opera" bekam er in den 80ern viel Anerkennung. Am 1. März 2019 wird er 75. Autor: Thomas Steinberg. | audio