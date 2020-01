Glückwunsch, Tom Selleck

WDR 4 Glückwunsch. . 02:18 Min. . Verfügbar bis 28.01.2021. WDR 4.

Er galt als "Gottes Geschenk an die Frauen": In der Rolle des Privatdetektivs Magnum stieg Tom Selleck in den 80er Jahren zum umschwärmten Womanizer auf. Dabei war der Mime mit dem markanten Schnauzbart nicht nur sexy, sondern auch ausgesprochen witzig - vor allem im Dauerclinch mit seinem versnobten Gegenspieler Higgins, mit dem er sich in der Serie ein Anwesen auf Hawaii teilt.

Audio Download .