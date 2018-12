Glückwunsch, Silvia von Schweden

WDR 4 Glückwunsch | 23.12.2018 | 02:18 Min.

Königin Silvia von Schweden sagt über sich selbst: "Ich habe ein brasilianisches Herz, einen deutschen Kopf und eine schwedische Seele." Die Monarchin feiert am 23. Dezember 2018 ihren 75. Geburtstag. Heute ist die beliebte Königin, die in Heidelberg zur Welt kam, mit vielen Menschen in Kontakt – das war aber nicht immer so. Autor: Andrea Klasen.

Audio Download .