Glückwunsch, Sharon Stone

WDR 4 Glückwunsch | 10.03.2018 | 02:17 Min.

Sharon Stone wird 60 - Niemand hat in der Filmgeschichte wohl so lasziv die Beine übereinandergeschlagen wie Sharon Stone. Doch Stone will sich nicht auf diese eine Szene aus dem Thriller "Basic Instinct" reduziert sehen. Die Mutter von drei Adoptivsöhnen macht seit rund 40 Jahren fast jedes Jahr mindestens einen Film. Nur 2001 musste sie aussetzen: Sie erlitt einen Hirnschlag und musste über Jahre grundsätzliche Dinge des Lebens neu lernen. Autor: Marcus Schuler.

