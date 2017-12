Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Glückwunsch, Chris Jagger

WDR 4 Glückwunsch | 19.12.2017 | Länge: 02:42 Min.

"You Know The Name But Not The Face". So nannte er sein Debütalbum vor 44 Jahren in weiser Voraussicht. Chris ist nämlich der kleine Bruder von Mick Jagger. Und das ist er bis heute geblieben: der kleine, unbekannte Verwandte mit dem großen Namen. Seine musikalische Karriere verlief so ganz anders als die des großen Bruders. Chris Jagger wird am 19. Dezember 2017 70 Jahre alt und hat das Album "All The Best" veröffentlicht – quasi seine ganz persönliche Greatest-Hits-Zusammenstellung. Autor: Oliver Rustemeyer. | audio