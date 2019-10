Glückwunsch, Nana Mouskouri

WDR 4

Nana Mouskouri stammt aus Griechenland, lebt in der Schweiz und hat nicht nur in Deutschland eine beispielhafte Karriere absolviert. In England hat sie 13 Jahre lang eine eigene Fernsehreihe präsentiert, in Asien galt sie als Ausnahmeerscheinung, sie gab Konzerte in Skandinavien, Neuseeland und in Kanada. Am 13. Oktober 2019 wird Nana Mouskouri 85. Ihren internationalen Durchbruch verdankt sie 1961 dem Schlager "Weiße Rosen aus Athen". Autor: Horst Senker.

