Glückwunsch, Marie-Luise Marjan

WDR 4 Glückwunsch. . 02:19 Min. . Verfügbar bis 09.08.2021. WDR 4. Von Andrea Klasen.

Marie-Luise Marjan gilt als die ideale Mutter, 35 Jahre Jahre lang hat sie die Helga Beimer in der Lindenstraße gespielt. Am 9. August 2020 wird Marie-Luise Marjan 80 Jahre alt. Sie, die so mütterlich wirkt, hat selber keine Kinder.

