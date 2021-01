Glückwunsch, Leonard Lansink

Leonard Lansink ist ein Name, bei dem es nicht sofort "Klick" macht - aber Georg Wilsberg! Das finde er nicht schlimm, sagt der Schauspieler, Götz George hieß ja ´ne Weile auch nur Schimanski. Die Rolle in der ZDF-Krimi-Reihe empfindet Leonard Lansink als Sechser im Lotto, sie machte ihn bekannt und sichert sein Einkommen. Nebenbei ist er Theater-Darsteller und geht auf Tournee. Am 07.01.2021 feiert er seinen 65. Geburtstag.

