Audio: Glückwunsch, Grace Jones

WDR 4 Glückwunsch | 19.05.2018 | Länge: 02:12 Min.

Popfans kennen ihre Hits wie "Slave to the Rhythm" oder "Pull up to the Bumper", Filmfreunde erinnern sich an ihre Rollen in "Conan der Zerstörer" oder in der James Bond-Reihe. Und für Modeverrückte ist sie ohnehin eine Heldin – Grace Jones feiert am 19. Mai 2018 ihren 70. Geburtstag. Autor: Stefan Keim. | audio