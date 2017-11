Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Glückwunsch, Martin Scorsese

WDR 4 Glückwunsch | 17.11.2017 | Länge: 02:26 Min.

Martin Scorsese gehört zu den ganz großen Regisseuren Hollywoods. Er hat Filme wie "Taxi Driver", "Gangs of New York", "Goodfellas" oder "The Departed - Unter Feinden" gemacht. Seine Filme sind bewegend, haben eine unglaubliche Intensität, man fiebert mit. Scorsese ist eben ein Meister der Filmkunst. Am 17. November 2017 feiert der italienische New Yorker seinen 75. Geburtstag. Autor: Andrea Klasen. | audio