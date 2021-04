Glückwunsch, Herbert Grönemeyer

WDR 4 Glückwunsch. . 02:05 Min. . Verfügbar bis 12.04.2022. WDR 4. Von Thomas Steinberg.

Am 12. April 2021 feiert Herbert Grönemeyer seinen 65. Geburtstag. Thomas Steinberg kennt Grönemeyer seit vielen Jahren und beleuchtet, was ihn antreibt und was ihm wichtig ist – damals wie heute.

Audio Download .