Glückwunsch, Harry Belafonte

WDR 4 Glückwunsch. . 02:03 Min. . Verfügbar bis 01.03.2023. WDR 4. Von Joachim Deicke.

Sänger, Schauspieler und Bürgerrechts-Aktivist Harry Belafonte mischt sich immer noch ein, auch wenn er am 1. März 2022 stolze 95 wird. Schweigen, aufgeben und resignieren kam für den gebürtigen New Yorker nie in Frage, der so richtig groß mit der Musik aus der Karibik wurde.

