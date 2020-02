Glückwunsch, Erich Rutemöller

WDR 4 Glückwunsch. . 02:30 Min. . Verfügbar bis 07.02.2021. WDR 4.

Erich Rutemöller wird 75: Der Westfale war Trainer in der Bundesliga, Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft und viele Jahre lang Leiter der Fußballlehrerausbildung an der Hennes-Weisweiler-Akademie. Und von Rutemöller stammt ein Spruch, der längst zum geflügelten Wort geworden ist: "Mach et, Otze!"

Audio Download .