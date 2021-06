Glückwunsch, Boy George

WDR 4 Glückwunsch. . 02:07 Min. . Verfügbar bis 14.06.2022. WDR 4. Von Thomas Steinberg.

In den 80ern ist er mit Culture Club durchgestartet. Nach "Do You Really Want to Hurt Me" war die Band international gefragt. Später ist Boy George, der mit seinem extravaganten, androgynen Erscheinungsbild schnell zum Pop-Idol wurde, auch als Solokünstler und als DJ erfolgreich gewesen.

