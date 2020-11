Glückwunsch, Billy Idol

WDR 4 Glückwunsch. . 02:05 Min. . Verfügbar bis 30.11.2021. WDR 4. Von Joachim Deicke.

Der junge William Broad mochte sich in der Schule nicht so recht ins Zeug legen. Dafür aber konnte er eine unglaubliche Energie entwickeln, wenn's um Musik ging. Er nannte sich Billy Idol und stieg Mitte der Siebziger in einer Londoner Band ein.

Von da an ging's aufwärts, in den 80ern war er ein Weltstar. Am 30. November wird Billy Idol 65 Jahre alt.

Audio Download .