Glückwunsch, Annie Lennox

WDR 4 Glückwunsch. . 02:18 Min. . Verfügbar bis 24.12.2020. WDR 4. Von Oliver Rustemeyer.

Angefangen hat Annie Lennox in den 70er Jahren in einer Band mit Punkrock, weltberühmt wurde sie in den 80ern als eine Hälfte eines Duos. Und seit den 90ern geht sie ihren Weg solo weiter, erfolgreich. Annie Lennox kam am 25. Dezember 1954 in Aberdeen in Schottland zur Welt.

