Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Glückwunsch, Lisa Marie Presley

WDR 4 Glückwunsch | 01.02.2018 | Länge: 02:27 Min.

Sie ist die Tochter des "King Of Rock´n Roll". Und war die Gattin des "King Of Pop". Lisa Marie Presley kam am 1. Februar 1968 in Graceland zur Welt. Sie führte ein Leben im Rampenlicht des musikalischen Hochadels. Dazu mit besten Kontakten nach Hollywood. Ihre Mutter: Schauspielerin Priscilla Presley. Einer ihrer Ehemänner: Leinwand-Star Nicolas Cage. Geholfen hat ihr das fast nur in der Klatschpresse. Autor: Oliver Rustemeyer. | audio