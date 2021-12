Ulrich Noethen- "Klavier -Suite" von Georg Friedrich Händel

WDR 4 Erstklassisch. . 01:32 Min. . Verfügbar bis 05.12.2022. WDR 4. Von Ralf Gödde.

Als Ferdinand Sauerbruch in der Serie "Charité", vor Kurzem als "Louis van Beethoven" in der ARD oder als Bruno Taschenbier in "Das Sams": Ulrich Noethen, einer der vielseitigsten Schauspieler unserer Zeit, übt seinen Beruf seit über 30 Jahren aus.