Audio: Johann von Bülow, "Adagietto" von Gustav Mahler

WDR 4 Erstklassisch | 11.02.2018 | Länge: 01:41 Min.

In der Theater-AG auf dem Gymnasium daheim in Pullach hat Schauspieler Johannes von Bülow die ersten Erfahrungen in Sachen darstellende Kunst gemacht. Sein klassischer Musiktipp: Gustav Mahlers 5. Sinfonie, das "Adagietto". | audio