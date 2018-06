Audio: Hinnerk Schönemann, Violinkonzert in E-Dur von Johann Sebastian Bach

WDR 4 Erstklassisch | 20.05.2018 | Länge: 01:13 Min.

Komissar an der Seite von Mariele Millowitsch, Tierarzt, Detektiv: Schauspieler Hinnerk Schönemann hat mittlerweile in über 70 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt – oft in Nebenrollen, denen er seinen ganz persönlichen Stempel "aufgedrückt" hat. Er verrät uns, welche klassische Musik ihm am Herzen liegt. | audio