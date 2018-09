Gernot Hassknecht, Ouvertüre "Die Fledermaus" von Johann Strauss

Audio: Ulrich Tukur, Overtüre zum "Freischütz" von Carl Maria von Weber

WDR 4 Erstklassisch | 26.08.2018 | Länge: 02:19 Min.

Das Schöne an klassischer Musik ist, dass sie so unterschiedlich empfunden wird. Für den Schauspieler und Musiker Ulrich Tukur ist das Hören und Genießen klassischer Stücke eine Reise in eine wundersame, vergangene Welt. | audio